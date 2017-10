Sulzbach an der Murr Motorradfahrer nach Unfall ins Krankenhaus

Sulzbach an der Murr.

Ein 76-jähriger Motorradfahrer musste am Mittwochnachmittag nach einem Verkehrsunfall verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann wollte als letzter Fahrer einer Motorradgruppe um kurz vor 15 Uhr von der Backnanger Straße nach links in die Haller Straße, in Richtung der Sulzbacher Steige abbiegen.