Sulzbach an der Murr Rollerfahrer flüchtet nach Unfall

Sulzbach an der Murr.

Die Polizei Backnang sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Freitagabend (09.08.). Ein Rollerfahrer war gegen 21 Uhr auf der Kleinhöchberger Straße in Richtung der Ortsmitte von Sulzbach Murr gefahren. An der Einmündung zur B14 missachtete er die Vorfahrt einer aus Murrhardt kommenden 20-Jährigen. Er stieß mit seinem Roller gegen ihren VW. Trotz der offensichtlichen Schäden an beiden Fahrzeugen verweigerte der Rollerfahrer den Austausch der Personalien und flüchtete vom Unfallort. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf rund 2 500 Euro.