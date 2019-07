Sulzbach an der Murr.

Auf einer Party in der Gartenstraße ist am Samstagabend ein 18-Jähriger verprügelt worden. Wie die Polizei meldet, war der 18-Jährige zuvor mit einem Jugendlichen aus einer Gruppe in Streit geraten. Der Grund für den Streit war eine vertauschte Tasche. Der 18-Jährige holte sich Verstärkung und wurde daraufhin von der Gruppe verprügelt. Die Täter flüchteten, konnten aber auf dem Murrhardter Stadtfest aufgegriffen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.