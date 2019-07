Sulzbach an der Murr Vierer-Gruppe verletzt 33-Jährigen schwer

Sulzbach an der Murr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 33-Jähriger von vier Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 33-Jährige mit weiteren Personen an einer Freizeitanlage im Seitenbachtal. Gegen Mitternacht stießen die Angreifer, drei junge Männer und eine junge Frau, hinzu. Sie griffen den 33-Jährigen, der etwas abseits stand, unvermittelt an und versetzten ihm mehrere Tritte und Schläge. Die vier Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.