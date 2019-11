Sulzbach-Laufen Ex-Partnerin vergewaltigt: 36-Jähriger in Haft

Sulzbach-Laufen.

Ein 36-Jähriger Mann aus Sulzbach-Laufen wurde am Mittwochnachmittag (27.11.) verhaftet. Er steht unter dringendem Tatverdacht, seine Ex-Partnerin mehrfach vergewaltigt zu haben. Die 47 Jahre alte Ex-Partnerin des Mannes hatte ihn in seiner Wohnung besucht, um ihm diverse Gegenstände zurück zu bringen. Der 36-Jährige überwältigte seine ehemalige Partnerin und vergewaltigte sie anschließend mehrfach, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Fluchtversuche der Frau vereitelte der Mann mit massiver Gewalt. Am Mittwochmorgen musste die Frau ihn schließlich zur Arbeit fahren. Anschließend erstattete sei Anzeige bei der Polizei in Heilbronn. Die Kriminalpolizei konnte den Tatverdächtigen am Mittwoch an seiner Arbeitsstelle festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der rumänische Staatsangehörige einem Haftrichter vorgeführt. Seither sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.