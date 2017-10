Sulzbach/Murr Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Sulzbach/Murr.

Zwei Personen sind am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, eine von ihnen schwer. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer hatte die Umgehungsstraße in Richtung B 14 überqueren wollen und dabei die Vorfahrt eines 27-Jährigen im BMW missachtet, der von Murrhardt in Richtung Backnang unterwegs gewesen war. Die beiden Autos stießen zusammen, der Audi prallte noch gegen einen an der Kreuzung stehenden VW. Der 62-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.