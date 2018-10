Sulzbach Person nach Unfall in Fahrzeug eingeschlossen

Sulzbach an der Murr.

Auf der Murrhardter Straße in Sulzbach hat es am Dienstagmittag (16.10.) einen schweren Unfall gegeben. Ein VW Passat war unterwegs auf der Landesstraße 1066 Richtung Bartenbach, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW. Der Fahrer des BMW wurde durch den Zusammenstoß in der Fahrerkabine eingeschlossen; die Feuerwehr konnte die Fahrertür entfernen und den Fahrer befreien.