Sulzbach Versuchter Einbruch in Bäckerei

Sulzbach.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag versucht, in eine Bäckerei einzubrechen. Der Einbruchsversuch wurde am Freitagmorgen von Angestellten festgestellt. Warum die EInbrecher von ihrem Vorhaben abließen ist derzeit noch unklar. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von 500 Euro.