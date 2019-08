SV Remshalden Der neue Kunstrasen ist bald fertig

Derzeit ist vom neuen Kunstrasen in Remshalden noch nicht viel zu sehen. Die Sonne spiegelt sich auf der schwarzen rissigen Fläche neben dem Remshaldener Schwimmbad. Was eher aussieht wie Teer, ist in Wahrheit die Gummischicht des neuen Kunstrasens der Sportvereinigung Remshalden (SVR). Für die kommende Woche ist der Einbau des Kunstrasenflors geplant.

Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 73 000 Euro

Der alte Kunstrasen hatte bereits ein Alter von 15 Jahren und damit das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ein Kunstrasen hat gegenüber einem Naturrasen-Platz den Vorteil, dass er das ganze Jahr bespielbar ist und weniger Pflegebedarf hat. In der Anfangsplanung rechnete der Verein mit 260 000 Euro für die Teilsanierung des Untergrundes, den Belag und die neue Umzäunung. Die tatsächliche Bausumme beträgt aktuell etwa 240 000 Euro, welche die Gemeinde Remshalden und der Verein zusammen tragen. Auch das Land Baden-Württemberg beteiligt sich mit 73 000 Euro am Projekt.

Zuletzt gab es einige Diskussionen rund um das in Kunstrasen verwendete Granulat. Einer Studie des Fraunhofer-Institutes zufolge kämen pro Jahr bis zu 11 000 Tonnen des Stoffes in Form von Mikroplastik durch Austragung und Verwehung in die Umwelt. Diese Zahlen erwiesen sich in Bezug auf Deutschland jedoch als falsch. Sowohl das Deutsche Institut für Normung (DIN) als auch die RAL–Gütegemeinschaft erklärten die vom Fraunhofer-Institut vorgelegten Zahlen für zu hoch. Die Umweltbelastung durch in Kunstrasen verbautes Mikroplastik sei um den Faktor zehn niedriger, als in der Studie behauptet. Inzwischen haben die Wissenschaftler ihre Studie relativiert.