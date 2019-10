Tabellenführer VfB mit Luft nach oben „Ich sehe jeden Tag, dass es noch besser geht“

Die Beschwerde von Santiago Ascacíbar, der sich gerne dauerhaft auf der Sechs spielen sehen wollte, hat der Club souverän moderiert und sanktioniert - gegen Bielefeld spielte der Argentinier nach seiner internen Sperre wieder von Beginn an und brachte eine gute Leistung auf den Platz. „Manchmal gehen halt die Gäule mit ihm durch. Aber ich weiß genau, was ich an ihm habe, und schätze das auch sehr“, sagte Trainer Walter.

Der Kader: Ausfälle können kompensiert werden

Beim VfB Stuttgart gibt es jede Woche Härtefälle. Selbst als, wie am Freitag in Bielefeld, mit Nicólas González und Silas Wamangituka zwei Stürmer angeschlagen nicht auflaufen konnten, blieb für Ex-Nationalspieler Mario Gomez nur ein Platz auf der Bank.

„Ich bin der Trainer, von daher muss er damit klar kommen. Aber ich weiß schon, was ich an ihm habe“, sagte Walter bei Sky über die Situation von Gomez. Der Stürmer litt zuletzt an einem Infekt und geriet deswegen ins Hintertreffen. Auch Neuzugang Nathaniel Philipps vom FC Liverpool musste sich trotz guter Leistungen zuletzt wieder mit der Rolle als Ersatzspieler abfinden. Ausfälle kann der VfB so allerdings nahezu ohne Qualitätsverlust auffangen.

Der Trainer: Walters Philosophie ist klar erkennbar

Seit Tim Walters erster Trainingseinheit mit dem VfB sind inzwischen 100 Tage vergangen und die Philosophie des selbstbewussten Coaches ist klar zu erkennen. Stuttgart versucht in jeder Partie dominant aufzutreten und sich den Gegner mit vielen Kurzpässen zurecht zu legen. Das klappt nicht immer, beim 2:0 gegen Fürth vor einer Woche etwa fehlten Tempo und Aggressivität.

Trotzdem steht der Zähler derzeit bei vier Siegen in Serie. „Das war bis jetzt wahrscheinlich die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Von daher muss man zufrieden sein“, sagte Walter nach dem Erfolg in Bielefeld. „Aber ich sehe jeden Tag im Training, dass es noch besser geht.“

Öffentliche Einheit am Dienstag: Das Lazarett lichtet sich

Die zuletzt angeschlagenen Mittelfeldspieler Gonzalo Castro und Philipp Klement (beide Sprunggelenksprobleme) sind am Dienstagvormittag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Die Angreifer Silas Wamangituka (Entzündung im Bein), Tanguy Coulibaly (Faserriss) und Nicolas Gonzalez (Prellung) trainierten bei der öffentlichen Einheit vor dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden (Freitag/18.30 Uhr) individuell, standen aber zumindest bei den Pass- und Torschussübungen gemeinsam mit ihren Teamkollegen auf dem Rasen.