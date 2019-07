Täter auf frischer Tat ertappt Nächster Einbruch bei Edeka in Schwaikheim

Schwaikheim. In den Schwaikheimer Edeka in der Bahnhofstraße wurde Anfang der Woche gleich zweimal eingebrochen. Nach dem ersten Einbruch, der sich zwischen Sonntag um 13 Uhr und Montag um 6 Uhr ereignete , folgte nun in der Nacht von Montag auf Dienstag der nächste Diebeszug.