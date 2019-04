Tag des Buches Waiblinger Postbote verschenkt Lesestoff

Mit dem E-Fahrrad, seinem „gelben Blitz“, biegt Toni Lago in die Emil-Münz-Straße ein. In seiner gelben Postkiste liegen aktuelle und neue Bücher zwischen der üblichen Briefpost aus Rechnungen, Zeitschriften und Briefen. Weit vom Gründonnerstag-Einkaufstrubel entfernt erreichen die Buchgeschenke der Deutschen Post die Empfänger – zumindest jene, die anzutreffen sind, erhalten ein Buch persönlich überreicht vom „wandelnden Sonnenschein“ Toni Lago. Er ist immer fröhlich, nie um einen Spruch verlegen, im ganzen Quartier bekannt und beliebt – und vor Ostern als verfrühter „Osterhase“ von Bücherfans besonders gern gesehen.

„Ich habe mir gedacht, dass Sie das Buch freuen könnte“, spricht er eine Frau in der Blumenstraße an. „Das ist ja toll, ich hab’ so lange nicht mehr gelesen“, sagt sie. „Der Roman da, ich glaube, das wäre was für Frau Vollmer“ – schon läuft Toni Lago im Postboten-Schritt auf das Haus zu. Klingeln muss er nicht, Anneliese Vollmer läuft ihrem „Lieblingspostler“ schon entgegen. Den Titel „Neujahr“ von Juli Zeh kennt sie aus der Zeitung. „Wie schön, jetzt habe ich ja was zu tun über Ostern“, bedankt sie sich.

„Der passt, ich bin eh voll die Leseratte“

Die Morgensonne lacht und Toni Lago freut sich über alles: über das Wetter, den blühenden Obstbaum, die zwitschernden Vögel und über Hündin Amy, die ihn freudig begrüßt und nicht von seiner Seite weichen möchte. „Von wegen – der Postbote wird vom Hund gebissen“, witzeln Gudrun und Witolt Bobowski, die Halter von Amy. Sie schaut auf den Klappentext des Wälzers „Winterwundertage“ von Karen Swan: „Der passt, ich bin eh voll die Leseratte“, sagt Gudrun Bobowski und zählt auf, was ihr Lesehunger alles verschlingt: Krimis, Thriller, Romane – auch vor dicken Wälzern schreckt sie nicht zurück. „Früher hatte ich nie Zeit, aber seit die Kinder aus dem Haus sind, lese ich alles, was kommt.“