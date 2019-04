Tag des deutschen Bieres Heißer Sommer und Fußball: Bierkonsum und Preise steigen

Ein heißer Sommer und die Fußball-Weltmeisterschaft, das sind Kombinationen, die Brauer lieben. Die sorgte im letzten Jahr nämlich für steigende Nachfrage nach Bier. 184 Millionen Liter mehr als im Vorjahr, ingesamt 8,7 Milliarden, flossen aus den Kesseln der deutschen Brauereien in durstige Kehlen. Das sind 2,2 Prozent mehr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anlässlich des kommenden "Tag des deutschen Bieres" bekannt gab. Dieser wird am 23. April gefeiert.

Bierpreise steigen mit plus 3,5 % stärker als der Durchschnitt der Verbraucherpreise

Dabei ist das begehrte Getränk deutlich teurer geworden. Durchschnittlich 3,5 Prozent betrug die Teuerungsrate bei Bier und Biermischgetränken im vergangenen Jahr - das ist deutlich mehr als die allgemeine Steigerung der Verbraucherpreise von 1,9 Prozent. Am teuersten wurde untergäriges Bier wie Pils, Lager oder Schwarzbier, hier zogen die Preise um 3,8 Prozent an. Die Preise für Weizenbier und Altbier stiegen im gleichen Zeitraum um 1,8 %. Die Preise für alkoholfreies Bier, Malzbier und Ähnliches erhöhten sich um 2,7 %, Biermixgetränke wurden 3,6 % teurer.

42 % der deutschen Brauereien in Bayern ansässig

Auch die Zahl der Brauereien stieg im Vorjahresvergleich um 39 auf 1539. Mit 654 Brauereien dominiert klar Bayern die Bierproduktion und lieferte auch 2018 das meiste Bier aus. Baden-Württemberg liegt zwar mit 206 Brauereien zahlenmäßig gleich an Platz 2, muss sich bei der produzierten Biermenge aber Nordrhein-Westfalen geschlagen geben. 155 Brauereien produzierten dort 2 Milliarden Liter, während Baden-Württemberg nur rund 600 Millionen Liter Bier beisteuerte.