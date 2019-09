Tag des Handwerks in Urbach Zeigen, wie wichtig das Handwerk ist

„Man sieht, dass die Kinder Spaß haben und sich in der Aufgabe verlieren“, freut sich Martin Hertfelder, der in unweiter Entfernung des Veranstaltungsortes seine Werkstatt betreibt. Mit der Aktion will er die Kinder ans Handwerk heranführen. „Wir haben nur noch eine Berufsschule in Freiburg“, sagt der Steinmetz und Steinbildhauer. Das Interesse an seinem Beruf gehe zurück, dabei sei er eigentlich sehr vielfältig.

Bei der Ausbildung auch an die Zukunft des Handwerks denken

Ähnliches berichten die Schornsteinfeger. Sie bieten den Vorbeilaufenden an ihrem Stand an, mit einer Sofortbildkamera Selfies mit einem Zylinder zu machen, und geben ihnen eine kleine Schornsteinfeger-Glücksfigur mit auf den Weg. „Wir haben im Moment zwei oder drei Lehrlinge im Rems-Murr-Kreis“, berichtet Denis Löw. Sechs oder sieben wären besser, meint der Schornsteinfeger. Aber der Beruf sei „schon eher etwas Besonderes“, viele junge Leute dächten vielleicht gar nicht daran, dass sie ihn erlernen könnten. „Momentan haben wir noch genug Gesellen“, sagt sein Kollege Timo Munz. „Aber wir müssen auch an die Zukunft denken.“

Alexander Kurz beobachtet die Roten Würste, die auf seinem Grill langsam Farbe annehmen. „Wir suchen stark nach Nachwuchs“, sagt auch er. Das Fleischerhandwerk sei eine „sensible Branche“. An seinen Stand kommen die Besucher eher zum Essen, als um sich über Ausbildung zu informieren.

Anders geht es den Zimmerleuten, bei denen die Gäste Vogelhäuser bauen können. „Es waren einige da, die sich für eine Ausbildung interessiert haben“, erzählt Johannes Richter. Für dieses Jahr habe sein Betrieb einen Azubi, für das nächste Jahr haben sich auch schon zwei gefunden. „Wir können uns nicht beklagen“, findet er.

Mangelnder Nachwuchs

„Wir müssen Eltern zeigen, wie wichtig das Handwerk ist“, sagt die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rems-Murr, Petra Ehm. „Auch dafür präsentieren wir uns hier.“ Trotz mangelndem Nachwuchs in vereinzelten Berufen geht es den Handwerkern insgesamt aber nicht schlecht: „Von der Auftragslage her bräuchten wir so einen Tag nicht“, sagt Kreishandwerksmeister Thomas Schiek. „Aber wir wollen uns trotzdem zeigen. Das Handwerk lehnt sich auch nicht zurück, wenn es ihm gutgeht.“

Die Idee hinter dem Aktionstag war es nicht nur, den Gästen die ganze Breite des Handwerks im Kreis zu präsentieren, sondern auch den Handwerkern untereinander eine Plattform zu bieten. Thomas Schiek betont, dass die Wahl der Gemeinde Urbach als Veranstaltungsort kein Zufall ist. „Wir wollen den gesamten Kreis abbilden“, sagt er. „Dafür müssen wir auch aufs Land gehen und nicht nur in die Kreisstädte.“ In Urbach hat das auch deshalb funktioniert, weil die Veranstaltung den Rahmen der Remstal-Gartenschau nutzen konnte.