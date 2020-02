Taktik-Analyse So hat Matarazzo den VfB wieder auf Kurs gebracht

Eine neue Achse hat sich gebildet

In Matarazzos System gibt es vier Schlüsselspieler: der zweikampfstarke Atakan Karazor (23) als zentraler Mann in der Dreierkette, die Doppelsechs bestehend aus Wataru Endo (27) und Orel Mangala (21) sowie Spielmacher Daniel Didavi (29), der als hängende Spitze und erster Pressingspieler fungiert. Daraus hat sich eine neue Achse im VfB-Spiel gebildet, die offensiv wie defensiv für Struktur und Ordnung sorgt.

Alle vier sind spielintelligente und ballsichere Spieler. Alle vier übernehmen Verantwortung und gehen voran. Vor allem der „stille Leader“ Wataru Endo (O-Ton Sportdirektor Sven Mislintat) ist unter Matarazzo in der Schaltzentrale zu einem Fixpunkt geworden, der dem Stuttgarter Spiel eine gute Balance verleiht.

Die neue Stuttgarter Zielstrebigkeit

Neben der defensiven Stabilität hat Matarazzo dem schwäbischen Angriffsspiel eine neue Zielstrebigkeit verordnet. Schnell und schnörkellos wird der Weg zum Tor des Gegners gesucht. Auch Schüsse aus der zweiten Reihe sind wieder zu beobachten. Vertikalpass > Diagonalpass. Verliert die gegnerische Mannschaft das Spielgerät, so geht es Schlag auf Schlag. Jüngst zu sehen beim Siegtreffer in Bochum , als der Ball nur wenige Sekunden nach einem Bochumer Fehlpass im Netz zappelte.

Auch eine neue Wucht beim Spiel über die Flügel zeigen die Schwaben in den ersten Spielen unter dem neuen Coach. Der trickreiche Silas Wamangituka und der nimmermüde Nicolas Gonzalez haben zwar im Hinblick auf ihre Torausbeute noch Steigerungspotenzial, reißen durch ihre umtriebige Spielweise aber Löcher in die tiefgestaffelten Abwehrreihen. Begünstigt wird das schwäbische Flügelspiel auch durch die neue Grundordnung, in der schnelle Außenbahnspieler wie Roberto Massimo oder Borna Sosa ihren Vorwärtsdrang ausleben dürfen.

Ein altbekanntes Problem bleibt