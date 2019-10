Tanja Seifert aus Weiler zum Stein Ein weltumspannendes Lebensabenteuer

Ein Kinderbuch – es handelt von einer Sonnenblume und beginnt so: „Once I was a little seed.“ Nein, so: „Au dé but, je’é tais une petite graine.“ Nein, so: „Una volta ero un piccolo seme.“ Nein, so: „Una vez fui una pequena semilla.“ Nein, so: „Ich war einmal ein kleiner Samen.“ Denn wenn ich schon so was schreibe, dachte Tanja Seifert, kann ich es auch gleich in ein paar Sprachen übersetzen, bevor ich es als E-Book auf Amazon einstelle.

Die Geschichte vom „Running Smile“, dem laufenden Lächeln, erzählt viel über Tanja Seifert: von Aufbruchslust, Unterwegssein und Neugier auf die Welt; von hippiesker Freigeistigkeit, die nie ins Esoterische wegdriftet, weil sie sich mit handfestem Organisationstalent trifft.

Nach dem Abi wusste sie nicht recht, was tun. Also jobbte Tanja Seifert bei Daimler und nebenbei ehrenamtlich bei der Leichtathletik-EM 1986 in Stuttgart. Das sprach sich herum, ein Daimler-Mensch sagte: Wenn Sie schon wissen, wie das geht, könnten Sie auch gleich für uns zu Olympia 1988 nach Seoul fahren, im Deutschen Haus brauchen wir dort noch eine Hostess. „Bedingung: dass ich Koreanisch lern’.“ Na gut.