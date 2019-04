Tanzverbot Darf man an Ostern tanzen und feiern?

Ostern gehört bundesweit zu den sogenannten "stillen" Feiertagen, deren religiöse Bedeutung nicht geschmälert werden soll. Clubs dürfen dann zwar öffnen, aber offiziell soll dann nicht getanzt werden.

In Baden-Württemberg herrschtnur am Karfreitag ganztägig ein Tanzverbot, am Gründonnerstag ab 18 Uhr und am Karsamstag von 0 bis 22 Uhr. Danach darf wieder zu lauter Musik fröhlich gefeiert werden. Das strenge Tanzverbot wurde 2015 unter der grün-roten Landesregierung gelockert. Zuvor waren auch der Gründonnerstag und der Karsamstag ganztägig "tanzfrei".

Der Perkins Park in Stuttgart beispielsweise ist am Karfreitag tatsächlich geschlossen. Andere Clubs dagegen haben ganz normal geöffnet. Die Polizei darf kontrollieren, inwiefern das Tanzverbot verfolgt wird. Allerdings gibt es die Kontrollen nur im Rahmen der üblichen Überwachung von Gaststätten und wenn eine Strafe fällig ist, betrifft dies nur die Clubbesitzer, nicht die Gäste. Macht ein Club zuvor auffallend viel Werbung für eine Veranstaltung am Karfreitag, könnte aber das Ordnungsamt aufmerksam werden.