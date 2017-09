Tarifforderung der IG Metall Die „verkürzte Vollzeit“ wäre ein Novum

Stuttgart - IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger zeigt sich überrascht: Unter den 17 Diskussionsrednern, die kurz zuvor in der Tarifkommission aufgetreten seien, habe niemand Skepsis geäußert. „Da war nicht einer, der gesagt hat: Bei uns läuft es problematisch“, sagt er. Eine solche hohe Homogenität in der Forderungsdebatte habe er als Bezirksleiter noch nicht erlebt. Selbst das Thema Dieselgate habe keine Rolle gespielt. „Das ist gar nicht erwähnt worden.“ Die Zuversicht ist demnach groß bei den Betriebsfunktionären, dass die Forderung für die Tarifrunde „machbar, bezahlbar, durchsetzbar“ ist, wie ihr Verhandlungsführer versichert. Wie begründet die IG Metall ihre Entgeltforderung? Sechs Prozent mehr Geld verlangt die Gewerkschaft. Die Gesamtwirtschaft werde voraussichtlich im Jahr 2017 ein Wachstum in der Größenordnung von 1,7 Prozent erreichen, argumentiert sie. Für 2018 sei eine gesamtwirtschaftliche Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von etwa 1,8 Prozent und eine Steigerung der Produktivität um etwa 1,2 Prozent zu erwarten. Die Steigerung der Verbraucherpreise werde nach den Prognosen der Institute bei 1,7 Prozent liegen und sich der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent annähern. Zudem will die IG Metall wie bisher mit einer „Umverteilungskomponente“ die Binnennachfrage beleben.