Remshalden.

Ein Feuer in einer Firma in der Alfred-Klingele-Straße hat in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hatte eine Maschine gegen 2.30 Uhr aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch lokalisieren und löschen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.