Testspiel gegen Cercle Brügge Gomez-Doppelpack reicht dem VfB nicht zum Sieg

"Alles in allem war es ein positiver Schlusspunkt eines positiven Trainingslagers", sagte Trainer Markus Weinzierl nach der Partie und ergänzte: "Natürlich wollten wir gewinnen und müssen die 2:0-Führung auch über die vollen 90 Minuten halten. Nichtsdestotrotz bin ich zuversichtlich. Das Positive überwiegt, sodass es eine gute Generalprobe für den Rückrundenstart nächste Woche war.“

Gegen den Tabellenelften der Jupiler Pro League netzte der Routinier gleich zweimal ein (53./56.), doch nach dem Anschlusstreffer von Dylan De Belder (58.) kassierte die Weinzierl-Elf kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Der eingewechselte Adrien Bongiovanni zirkelte einen Freistoß gefühlvoll in den Stuttgarter Kasten (86.).

In einer phasenweise recht hitzigen Partie agierte Cercle Brügge für ein Testspiel ungewöhnlich hart und verwickelte die Stuttgarter in viele Zweikämpfe. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein phasenweise wildes Spiel, in dem es hin und her ging und es Torchancen im Minutentakt gab. Die Abwehrreihen standen längst nicht mehr so sicher wie noch in Halbzeit eins und so fielen alle vier Tore in den zweiten 45 Minuten.

Winter-Zugang Alexander Esswein stand wie im ersten Testspiel in der Startelf. Auch Verteidiger Holger Badstuber, der in der Hinserie lange angeschlagen war, spielte von Beginn an.

Am vergangenen Sonntag hatten die Schwaben gegen den FC Utrecht 2:3 verloren. Am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl von Spanien zurück nach Stuttgart, wo auch Hoffenheim-Leihgabe Steven Zuber zum Kader stoßen soll. Am 19. Januar geht es für den VfB gegen den FSV Mainz 05 wieder um Punkte gegen den Abstieg.

VfB Stuttgart - Cercle Brügge 2:2 (0:0)

Stuttgart: Zieler - Sosa (46. Insua), Baumgartl, Badstuber (62. Aidonis), Castro - Gonzalez (46. Thommy), Aogo (62. Didavi), Gentner (46. Özcan), Ascacibar, Esswein (46. Donis) - Gomez (62. Akolo)

Brügge: Nardi (46. Van Damme), Palun, Maregga (52. Delacourt), Ueda, Etienne, Omolo, Mercier, Lusamba, Tormin, De Belder, Bruno (71. Bongiovanni)

Tore: 1:0 Gomez (53.); 2:0 Gomez (56.); 2:1 De Belder (58.); 2:2 Bongiovanni (86.)