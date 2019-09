Tetris-Challenge auf Instagram Wieviel Feuerwehr passt in ein Auto?

Wie Actionfiguren mitsamt säuberlich arangierten Zubehör reihen sich zur Zeit Polizisten, Feuerwehrleute, Soldaten, ja sogar Stewardessen oder Rettungstaucher aus der ganzen Welt auf Instagram ein. Der neueste Trend aus dem Netzwerk lautet #TetrisChallenge und soll darstellen, was so alles in einem Polizeiauto, einem Panzer oder einem Rettungshubschrauber untergebracht ist. Fotografiert werden die Bilder von oben per Drohne und der Effekt ist erstaunlich. Die besonders gelungenen Fotos sehen aus wie Modellbausätze.