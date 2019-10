Thomas Hitzlsperger Vom Berater zum VfB-Boss in nur drei Jahren

Der nächste Schritt auf der Karriereleiter

Erst im Februar diesen Jahres hatte „Hitz the Hammer“, wie der Mittelfeldspieler aufgrund seiner Schussgewalt von den Fans in England getauft wurde, das Amt des Sportvorstandes von Michael Reschke übernommen. Der heute 37-Jährige, der von 2005 bis 2010 in 172 Pflichtspielen für die Stuttgarter auf dem Rasen stand, war 2016 zum VfB zurückgekehrt. Zunächst als sportlicher Berater mit der offiziellen Bezeichnung: „Beauftragter des Vorstands in der Schnittstelle zwischen dem Lizenzspielerbereich und der Vereinsführung.“

Knapp zwei Jahre später wurde er mit 94,2 Prozent ins Präsidium des Vereins gewählt und im Februar 2018 übernahm der ehemalige Nationalspieler zusätzlich noch den Posten des Nachwuchschefs. Und jetzt folgt offensichtlich schon der nächste Schritt auf der Karriereleiter für den gebürtigen Münchner. Vom Berater zum VfB-Boss in nur drei Jahren. Ein beeindruckender Aufstieg für den Vizeeuropameister (2008) und WM-Dritten (2006).

So hat Hitzlsperger die Aufsichtsräte überzeugt

Mit seiner präzisen Analyse des Ist-Zustandes und vor allem seinen Plänen für die Zukunft des schwäbischen Traditionsclubs soll der Sohn eines Landwirts aus dem oberbayerischen Forstinning die Aufsichtsräte überzeugt und so namenhafte Bewerber wie Bernhard Heusler (zuletzt Präsident des FC Basel) und Robert Schäfer (zuletzt Vorstandsboss von Fortuna Düsseldorf) ausgestochen haben.