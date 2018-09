Ticketvorverkauf startet Andrea Berg geht 2020 wieder auf Arena-Tour

Aspach. Das Jahr 2018 ist noch nicht rum, das Heimspiel in Aspach 2019 noch nicht absolviert, aber jetzt steht schon fest: Sängerin Andrea Berg startet Ende 2019 ihre Arena-Tour 2020 mit einem Doppelkonzert in Stuttgart. 31 Shows, 31 einzigartige Abende und 31 mal pure Magie kündigt die 52-Jährige an.