Tim Walter beim VfB Stuttgart Immer volle Pulle

Das fordert Walter von den VfB-Profis

Am ersten Tag will Walter mit den Spielern in die Kitzbühler Ache, ein bitterkaltes, von Sedimenten trübes Schmelzwasserflüsschen wenige Hundert Meter vom Trainingsplatz entfernt. Er geht als erster rein, die Spieler schauen etwas skeptisch. An Tag zwei und drei aber sind die meisten Profis schon im Wasser und kühlen sich ab, bevor Walter die Böschung hinab gekommen ist und bis zu den Knien in die Strömung steigt. Vorgeben, vormachen - so bringt der 43-Jährige auch seine Idee vom Fußball in die Köpfe.

Walter will viele Flachpässe sehen. Das Spiel über die Flügel ist ihm wichtig, frühes Pressing auch. Der Torwart ist als Anspielstation und Aufbauspieler fest eingeplant. Schlecht vorbereitete Flanken aus dem Halbfeld, beim VfB in den vergangenen Jahren oft praktiziert, sind ihm ein Graus. "Wir wollen das Heft des Handelns in der Hand haben, dominieren", sagt Walter schon bei seiner Vorstellung in Stuttgart. "Das ist unser Anspruch, dass wir die Mannschaft sind, die agiert."

Neuzugang Atakan Karazor ist als einziger im Kader schon mit Walters Art und seiner Philosophie vertraut. Beide haben in der vergangenen Saison noch bei Holstein Kiel gearbeitet und lange um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt. "Das kann man nicht in einer Woche lernen, so eine Spielart", sagt der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Aber wenn es einmal drin ist, dann: Bumms. Auf jeden Fall."