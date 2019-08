Tim Walter droht Strafe Kontrollausschuss fordert Stellungnahme von VfB-Trainer

Seinen immensen Ärger über das Schiedsrichter-Team kann VfB-Trainer Tim Walter in einer spielfreien Woche verdauen. Erst am kommenden Montag müssen die Stuttgarter gegen den VfL Bochum in der 2. Fußball-Bundesliga wieder ran. Der DFB reagiert auf Walters Kritik am Unparteiischen Felix Zwayer nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue jetzt wohl mit einer Geldstrafe. Wie der kicker in seiner Montagsausgabe berichtet, hat der Verband vom Stuttgarter Trainer eine Stellungnahme eingefordert. Der DFB-Kontrollausschuss wirft dem 43-Jährigen demnach unsportliches Verhalten vor. Walter habe den Schiedsrichter und seinen Video-Assistenten verhöhnt.

Keine clubinterne Strafe für Walter

Der VfB Stuttgart wird seinen Coach jedenfalls nicht bestrafen. „Natürlich nicht“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag lachend. Walter stand zu seinen kritischen Worten und legte sogar nach. „Wir können das lange diskutieren. Oder wir können einfach sagen: Jemand hat einen Fehler gemacht im Videoraum in Köln. Das ist die klare Antwort“, sagte der 43-Jährige. Unterhalten habe er sich mit Zwayer nach der Partie nicht mehr: „Da hätte ich im Nachgang wahrscheinlich noch mal vier Gelbe Karten auf einmal gekriegt.“

Walter wirkte auch am Tag nach dem Remis in Aue zum Teil noch ungehalten, als er auf die Schiedsrichter-Leistung angesprochen wurde. Schon im Erzgebirge hatte er sich vor allem über ein Foul an seinem Spieler Nicolas Gonzalez (32. Minute) aufgeregt, für das Zwayer trotz Rücksprache mit dem Video-Assistenten keinen Elfmeter gegeben hatte. „Vielleicht war er gerade wieder Pausenbrot essen“, wetterte er danach in Richtung Video-Referee. Auch den Platzverweis für Borna Sosa (67.) nach einer mutmaßlichen Schwalbe konnte er nicht nachvollziehen. „Ich dachte, meine Frau pfeift heute. Die pfeift auch immer für die mit den schönsten Trikots“, meinte er am späten Freitagabend.