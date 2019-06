Tim Walter legt beim VfB los 4500 Fans beim Trainingsauftakt im Schlienzstadion

Kurze Vorbereitungszeit - Hitzlsperger: „Müssen jeden Tag nutzen“

Die Vorbereitungszeit ist kurz in diesem Jahr und mit welcher Mannschaft die Stuttgarter Ende Juli in die neue Saison starten werden, ist noch unklar. „Wir müssen das annehmen und jeden Tag nutzen“, sagte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger am Rande des Trainingsauftakts.

Neben potentiellen Abgängen (Kabak, Baumgartl, Donis) sind die Schwaben immer noch auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Hier haben offenbar Marvin Schwäbe (24/Brondby), Gregor Kobel (21/TSG Hoffenheim) und Markus Schubert (21/Dynamo Dresden) gute Karten. "Der Wunsch ist, dass der neue Torhüter im ersten Trainingslager dabei ist", sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Mittwoch.

Nach dem offiziellen Trainingsauftakt am Donnerstag wird Tim Walter mit seinem Team weitere zwei Tage in Stuttgart trainieren, ehe am Sonntag das erste Testspiel auf dem Plan steht. Auf dem Gelände des TSV Ilshofen testet die Walter-Elf gegen eine Hohenlohe-Auswahl. Direkt im Anschluss bricht der VfB-Tross auf in Richtung Tirol. In Kitzbühel steigt vom 23. bis zum 29. Juni das erste von zwei Trainingslagern. Das zweite Camp findet vom 06. bis 13. Juli in St. Gallen statt.