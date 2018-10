Timo Hildebrand über den Trainerwechsel "Wir werden einen anderen VfB sehen" 

Herr Hilderbrand, wie haben Sie die letzten Tage rund um die Entlassung von Trainer Tayfun Korkut wahrgenommen?

Tja, mal wieder ein Trainerwechsel beim VfB. Ich würde mir schon wünschen, dass wir endlich mal wieder einen Cheftrainer haben, der länger da ist als nur acht oder neun Monate. Kontinuität auf dieser Position ist das Wichtigste. Das macht erfolgreiche Vereine aus.

War es die richtige Entscheidung, Tayfun Korkut zu entlassen?

Im Endeffekt glaube ich schon, dass es jetzt die richtige Entscheidung war - auch, dass man jetzt schnell reagiert hat. Wir haben sehr defensiv gespielt und die Ergebnisse sind ausgeblieben.

Markus Weinzierl hat jetzt das Ruder übernommen. Was erwarten Sie sich vom neuen Cheftrainer?

Ich hoffe, dass es einen Aufwind gibt. Jeder Trainer hat seine eigene Philosophie und ich hoffe, dass die Mannschaft wieder ein bisschen mutiger nach vorne spielt. In den letzten Wochen habe ich mich selbst immer wieder gefragt, warum nur ein oder zwei Offensivspieler auf dem Platz standen. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten Spielen einen anderen VfB sehen werden.

Aber die ersten Partien haben es direkt in sich.

Gegen Dortmund und Hoffenheim wird es nicht einfach. Aber die Fans wollen eine mutige Mannschaft sehen, die mit Leidenschaft auf dem Platz ist - dann kann man auch mal ein Spiel verlieren.

Auf was kommt es jetzt in dieser Phase an?

Es ist immer schwierig, wenn ein Trainer eine Mannschaft mitten in der Saison übernimmt. Er hat dann keine Vorbereitung, um die Jungs kennenzulernen. Markus Weinzierl hat jetzt schon ein paar Vereine trainiert und so ist das Business. Er wird sich schnell eingewöhnen und die Truppe kennenlernen. Es muss jetzt über Leidenschaft und einen guten Zusammenhalt laufen.

Die Mannschaft hat das Potenzial, um da unten wieder rauszukommen…

…klar! Es ist noch früh in der Saison. Das ist das Positive. Der Abstand zu den anderen Mannschaften ist noch nicht so groß, aber man darf nicht immer wieder hinterherrennen. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal so eine Rückrunde brauchen, wie in der letzten Saison. So einen Kraftakt schafft man nicht jedes Jahr. Deswegen hoffe ich, dass wir frühzeitig da unten raus kommen und die Mannschaft sich im sicheren Mittelfeld stabilisiert.