Tipps für Verbraucher Vorsicht bei Faschingskostümen und Schminke

Wenn es stinkt: Finger weg

Generell gelte, die Finger von geruchlich auffälligen Produkten zu lassen. Insbesondere sei das bei Kostümteilen wichtig, die direkt mit der Haut oder den Schleimhäuten in Berührung kämen, wie etwa Masken oder Vampirzähnen. Ein auffälliger Geruch sei zwar nicht zwangsläufig ein Indikator für eine Gesundheitsgefahr. Allerdings könne er ein Hinweis auf geringe Qualität sein. Prinzipiell seien hochwertige Kunststoffmaterialien geruchsfrei.

Eine Substanz in schwarzen Kostümteilen könnte allergische Sofortreaktionen hervorrufen

Farbstoffe in Faschingskostümen gehören nicht zu den kritischen, reglementierten Substanzen, sagt Hauk. Das hätten Tests der Untersuchungsämter Baden-Württembergs gezeigt. Positive Befunde bei Dispersionsfarbstoffen und verbotenen Azofarbstoffen traten seit 2015 nur in Einzelfällen auf.

2018 sei allerdings in schwarzen Stoffteilen der Kostüme 1,4-Phenylendiamin enthalten gewesen - ein Stoff, der als hautsensibilisierend eingestuft wird. Diese Substanz könne allergische Sofortreaktionen hervorrufen. Davon seien häufig Menschen betroffen, die Beispielsweise bedingt durch Haarfärbemittel bereits an einer Allergie leiden.