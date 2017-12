Tipps zum Feuerwerk in Stuttgart Hier hat man an Silvester freie Sicht

Personalwechsel beim Stuttgarter Kreisvorstand CDU will neuen Schatzmeister einsetzen

In der Stuttgarter CDU dreht sich das Personalkarussell weiter. Matthias Scheible soll Eberhard Graf als Schatzmeister ersetzen. Dieser war wegen seiner Beteiligung an der Bordellimmobilie Dreifarbenhaus unter Druck geraten. Bald soll es in der Kreispartei um noch wichtigere Personalien gehen.