Titisee-Neustadt.

Ein Chamäleon ist vor den Augen zahlreicher Schaulustiger von einem Baum in Titisee-Neustadt gerettet worden. Ein Fußgänger habe am Donnerstag die Polizei informiert, dass eine Echse von einem Baum gefallen sei, teilte die Polizei in Freiburg mit. Weitere Passanten setzten das Tier dann auf einen Ast, worauf es in etwa vier Meter Höhe kletterte, sodass die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Eine große Menschenmenge versammelte sich um den Baum und beobachtete die erfolgreiche Rettungsaktion. Die Polizei brachte das Tier anschließend in eine Tierklinik. Erst dort wurde festgestellt, dass es sich um ein Chamäleon handelte. Wie es an den Titisee kam, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun den Besitzer.