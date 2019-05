Tödlicher Unfall bei Korb Identität des verunglückten Radfahrers geklärt

Korb.

Die Identität des Radfahrers, der am Donnerstagmorgen (09.05.) bei einem Verkehrsunfall bei Korb tödlich verunglückt ist, ist geklärt. Wie die Polizei am Freitag (10.05.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus dem Raum Waiblingen. Die Identität des Mannes konnte noch am Donnerstag geklärt werden, nachdem sich eine Angehörige aufgrund des Zeugenaufrufs bei der Polizei gemeldet hatte.