Schönaich.

Ein 39-Jähriger ist am Dienstagvormittag (18.02.) bei einem Arbeitsunfall in Schönaich (Kreis Böblingen) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ergaben die Ermittlungen, dass der Mann gegen 11.10 Uhr versucht hatte, in der Lessingstraße einen BMW auf sein Abschleppfahrzeug mit Anhänger zu laden. Zunächst fuhr er das Auto rückwärts auf den Anhänger, um es anschließend mit einer Seilwinde auf die Ladefläche des Abschleppfahrzeugs zu ziehen. Anstatt eines Stahlseils verwendete er dafür ein Stoffseil, das während des Zugvorgangs abriss. Der BMW rollte daraufhin von der Ladefläche über den Anhänger nach hinten, begrub den 39-Jährigen unter sich und schleifte ihn noch mehrere Meter mit. Der Mann starb noch am Unfallort.