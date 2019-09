"Tor des Monats" Shqiprim Binakajs 60-Meter-Traumtor steht zur Wahl

Backnang.

Mit einem fulminanten 60-Meter-Traumtor steht Shqiprim Binakaj vom Verbandsligisten TSG Backnang zur Wahl für das "Tor des Monats August" in der ARD-Sportschau. Der 30-jährige Stürmer, der auch elf Jahre für die SG Sonnenhof Großaspach aktiv war, hatte am vergangenen Samstag mit einer spektakulären Volleyabnahme das zwischenzeitliche 4:2 gegen den FSV Hollenbach erzielt. "Super, ich freue mich riesig. So einen Treffer schießt man nur einmal im Leben", sagte Binakaj den Kollegen der Backnanger Kreiszeitung . Der Kunstschuss beim 4:3-Heimsieg der Backnanger wurde gefilmt und auf der Plattform Fupa.tv hochgeladen . So wurde auch die Jury der Sportschau auf das Tor aufmerksam. Die Abstimmung startet am Freitag (06.09.) um 21 Uhr. Auf der Internetseite der Sportschau und per Telefon kann für einen der fünf Vorschläge abgestimmt werden.