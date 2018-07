Torhüter Ron-Robert Zieler "Der Weg des VfB ist noch nicht zu Ende"

„Für mich schließt sich definitiv ein Kreis“, sagt Zieler, „hier hat alles begonnen.“ Im Vergleich zu letztem Sommer habe sich allerdings „sehr viel verändert." 2017 wollte sich der Keeper so schnell wie möglich einfinden und sich beweisen. Heute kann der Torhüter zu Recht sagen: "Das ist mir gut gelungen.“

Knallharter Konkurrenzkampf im letzten Jahr

Nach seiner Verpflichtung musste sich der 1,88 Meter große Torwart einem knallharten Konkurrenzkampf mit Aufstiegskeeper Mitch Langerak stellen.

In der Rückschau war für den gebürtigen Kölner der Moment, als ihn der damalige Trainer Hannes Wolf zur Nummer eins ernannte, extrem wichtig. „Mit den Spielen kam dann nach und nach die Sicherheit zurück“, sagt Zieler.

Ron-Robert Zieler war die erste Verpflichtung von Ex-Manager Jan Schindelmeiser, die der jungen Ausfstiegsmannschaft mehr Erfahrung zuführte - und dem in England unglücklichen Torwart eine neue Chance gab: „Mit Leicester City hatte ich zum ersten Mal in meiner Karriere eine Phase in der es nicht so gelaufen ist“, sagt Zieler heute, „der Wechsel zum VfB war der richtige Schritt und hat für beide Seiten gut funktioniert.“

Zieler ist die klare Nummer eins

In diesem Sommer geht Zieler als unangefochtene Nummer eins in die Vorbereitung und muss nicht um seinen Status bangen. „Wem ist das nicht lieber?“, sagt der Keeper, „doch da steckt auch harte Arbeit dahinter." Zu den Ersatzkeepern Jens Grahl und Alexander Meyer habe er trotz der klaren Hierarchie „ein richtig gutes Verhältnis.“

Angesprochen auf die Ziele für die neue Saison äußert sich der ehemalige Nationaltorhüter zurückhaltend: „Wir haben eine solide Saison gespielt und jetzt geht es darum, den VfB weiterzuentwickeln.“

"So schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke erreichen"

Träume vom Europapokal seien Fehl am Platz. „Natürlich möchten wir so erfolgreich wie möglich sein, aber wir sind jetzt in der zweiten Saison nach dem Aufstieg und sollten zusehen, dass wir so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke erreichen.“

Doch Zieler weiß auch um die Qualität des Kaders, die durch die Neuverpflichtungen noch einmal deutlich angehoben wurde. „Der Weg des VfB ist noch nicht zu Ende“, sagt Zieler selbstbewusst.

Ziel sei es, ausgehend von einer starken Defensive eine solide Saison zu spielen. „Hinter den Bayern die zweitbeste Defensive der Liga zu haben, das kann sich schon sehen lassen - gerade als Aufsteiger. Daran wollen wir anknüpfen.“

Und dafür wollen die erfahrenen Profis im Kader um Torhüter Ron-Robert Zieler, Kapitän Christian Gentner und Abwehrspieler Holger Badstuber den jungen Spielern ein gutes Vorbild sein. „Wir sind keine Oberlehrer, wollen aber mit unserer Professionalität und mit unserem Ehrgeiz vorangehen.“