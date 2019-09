Totalschaden nach Unfall in Aspach Kinder streiten auf der Rückbank, Fahrer dreht sich um

Ein 33-jähriger Familienvater wollte am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit seinem Audi an der Unteren Krähenbachkreuzung von der B 14 nach links auf die L 1115 in Richtung Aspach abbiegen. Wegen eines Streits seiner Kinder auf de Rückbank drehte der Mann sich laut Polizei währenddessen um. Der Audi kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend zog er nach links, wo er gegen den VW eines 35-Jährigen prallte. Die 35 Jahre alte Beifahrerin des Unfallverursachers wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 20 000 Euro.