Trainersuche beim VfB Stuttgart Wunschlösung Walter: Gespräche weit fortgeschritten

Am Sonntagabend hatte Sportvorstand Thomas Hitzlsperger im SWR noch einmal klar das Anforderungsprofil des neuen Cheftrainers umrissen : „Ich sehe gerne Offensivfußball, der nach vorne geht, der viele Chancen erzeugt“, so Hitzlsperger in der Sendung Sport im Dritten. Der neue Trainer solle sich damit beschäftigen, „wie wir Torchancen herausspielen und interessanten, attraktiven Fußball“ bieten. „Mut und Leidenschaft sind zwei Eigenschaften, die mir sehr wichtig sind. Das sollte der Trainer auch dabei haben.“

Offenbar passt der gebürtige Bruchsaler Tim Walter, der vor seiner Zeit in Kiel unter anderem im Nachwuchs der Bayern und des KSC tätig war, genau in dieses Profil. Da Walters Vertrag in Kiel noch bis 2020 läuft, wird eine Ablösesumme im sechsstelligen Bereich fällig werden. Der ausgebildete Fußballlehrer war vor der Saison von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München an die Kieler Förde gewechselt. Im hohen Norden meisterte er den Umbruch nach den Abgängen von Trainer Markus Anfang und zahlreicher Leistungsträger nach der starken Vorsaison.

Dass der aktuelle Interimstrainer Nico Willig über die Saison hinaus Chefcoach der abstiegsbedrohten Schwaben bleibt, schloss Hitzlsperger nochmals aus. „Nein. Wir haben darüber gesprochen. Es war sein und es war mein Wunsch. Daran halten wir uns auch“, sagte der 37-Jährige. Willig werde in der neuen Saison wieder für die U19 des VfB tätig sein.