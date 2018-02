Trainerwechsel beim VfB Kommentar: Fußball ist nicht alles

Der Suizid von Robert Enke liegt mittlerweile fast zehn Jahre zurück. Dass sein tragisches Schicksal und vor allen Dingen die Lehren aus seinem Tod allerdings so schnell in Vergessenheit geraten sind, erschreckt mich zutiefst. Der Nationaltorhüter war bei Fans und Spielern gleichermaßen beliebt. Doch die Angst zu versagen war trotz seiner Erfolge größer: Getrieben von Depressionen nahm sich Enke am 10. November 2009 das Leben. „Fußball ist nicht alles, Fußball darf nicht alles sein“, warnte daraufhin der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger auf Enkes Trauerfeier und plädierte für einen offeneren und sensibleren Umgang mit den Schwächen und Fehlern der Profis. Ein frommer Wunsch, der allerdings nur kurzzeitig gehört und beachtet wurde.