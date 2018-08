Trainingslager-Fazit Heiße Duelle um die Plätze in der Startelf

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt VfB-Trainer Tayfun Korkut zum Abschluss des Trainingslagers. Bei der letzten Einheit am Freitagmorgen trainierten auch Christian Gentner und Holger Badstuber wieder mit der Mannschaft.

Zwei Testspiele haben die Stuttgarter im Trainingslager absolviert. Beide Tests wurden gewonnen. „Wir haben auf die schwierigen Phasen in den Spielen immer Antworten gefunden“, lobt Tayfun Korkut, „die Mannschaft ist da, wo wir sie im Moment haben wollen.“

Korkuts Personalpuzzel

Knapp zwei Woche vor dem Saisonstart gehen die Konkurrenzkämpfe um die Plätze in der Startelf in die entscheidende Phase. Der Stuttgarter Kader ist in diesem Jahr extrem ausgeglichen. „Wir sind auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt“, sagt der Trainer.

In den letzten beiden Tests gegen Atletico Madrid (5. August/16.45 Uhr) und Real Sociedad San Sebastian (11. August/17.30 Uhr) können die Spieler ein letztes Mal Eigenwerbung betreiben. „Danach werden wir sehen, auf welchem Level die Mannschaft ist“, sagt Korkut.

„Die Neuzugänge haben eine neue Dynamik reingebracht“, findet der Trainer. Selbstbewusstsein habe sich die Mannschaft durch die erfolgreichen Vorbereitungsspiele (fünf Siege, ein Remis) geholt. Welche Startelf am 18. August im Ostseestadion gegen Hansa Rostock auflaufen wird, ist aber noch völlig unklar. Das Rennen um die Plätze in der ersten Elf ist noch nicht entschieden.

Eine Ausnahme bilden dabei die Routiniers und Führungsspieler des VfB. Im Tor ist Ron-Robert Zieler gesetzt. Der ehemalige Nationalkeeper geht als klare Nummer eins in die Saison.

Auch Kapitän Christian Gentner und Stürmer Mario Gomez dürften ihre Plätze in der ersten Elf sicher haben. Doch wer darf in der Innenverteidigung ran, wer spielt hinten rechst und welches Duo bildet die Doppelsechs?

„Wir wissen, was schon funktioniert hat. Das ist ein großer Vorteil“, findet Korkut, der die Qual der Wahl hat. „Das ist kein Luxus, sondern das Normale", sagt der Trainer. Im Profifußball müsse man auf alles gefasst sein. "Und so haben wir dieses Jahr den Kader gemacht."

Der Stuttgarter Trainer wird zumindest was sein Spielsystem angeht keine Experimente wagen. In nahezu allen Tests spielten die Schwaben, wie auch schon in der Rückrunde, in einem klassischen 4-4-2 mit einer Doppelsechs.

Je nach Spielverlauf und Gegner kann Korkut die Mannschaft auch auf eine Dreier/Fünferkette umstellen. Abläufe, Laufwege und Pressingverhalten sind aufeinander abgestimmt und darauf soll auch im nächsten Jahr die Stabilität der Stuttgarter fußen.

Die Personalplaungen sind abgeschlossen

Während der Trainer über seinem Personalpuzzel brütet, hat Sportvorstand Michael Reschke die Personalplanungen für abgeschlossen erklärt. "Das war es bei uns. Wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr machen, denn wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader", erklärte der 60-Jährige gegenüber den Kollegen vom kicker.

Vielmehr kann es sein, dass der eine oder andere Spieler noch den Absprung wagt. Berkay Özcan, Orel Mangala und Marcin Kaminski sind Kandidaten, die den Verein noch bis zum 31. August verlassen könnten.

Die Mannschaft präsentierte sich im Trainingslager und den Tests in einer guten Frühform. Im Kader steckt eine Menge Potenzial und von schweren Verletzungen sind die Stuttgarter in dieser Vorbereitung bislang verschont geblieben.

Die Grundlagen für eine lange Runde sind gelegt und Trainer Korkut fiebert dem Saisonauftakt entgegen: „Wir spüren die Euphorie.“