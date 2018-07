Trainingslager in Grassau Endlich Zeit für Experimente

Mit dem Auftreten seiner Jungs beim 3:1-Sieg gegen den Europa-League-Teilnehmer Basaksehir Istanbul war der Cheftrainer sehr zufrieden: „Wir hatten viele junge Spieler auf dem Platz, die ihre Sache ordentlich gemacht haben.“

"Wir werden im Laufe der Saison alle Spieler brauchen"

Während am Sonntag gegen Eibar vor allem Robustheit und Durchsetzungsvermögen gefragt waren, ging es gegen Basaksehir voranging um kluges Stellungsspiel und taktische Disziplin.

Die junge Stuttgarter Mannschaft, in der mit Pedro Allgeier, Alexander Groiß und Lucas Kiefer auch drei Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz kamen, löste diese Aufgabe über weite Strecken souverän.

Sehr zur Freude ihres Trainers, der allerdings von einem gut sitzenden zweiten Anzug nichts wissen wollte: „Es geht nicht um den ersten und zweiten Anzug“, sagt der Trainer, „wir wollen sehen, dass alle die Bereitschaft haben, sich an die taktischen Vorgaben zu halten. Das ist wichtig. Wir werden im Laufe der Saison alle Spieler brauchen.“

Kennenlernphase am Chiemsee

Der 44-Jährige will die Vorbereitung auch als Kennenlernphase nutzen und ein wenig experimentieren. Das gilt dabei nicht nur für die Neuzugänge (Sosa, Maffeo, Kempf und Co.) , sondern auch für die Spieler, die in der Rückrunde nur wenige Einsatzminuten hatten (Donis, Akolo, Özcan).

Nach seiner Amtsübernahme Ende Januar ging es für die Schwaben in der Bundesliga Schlag auf Schlag - und vor allem Dingen um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Zeit zum Experimentieren hatte Korkut nicht. Das will der Trainer jetzt am Chiemsee nachholen und genießt die intensive Zeit mit seiner Mannschaft.

Korkut bleiben allerdings nur noch knapp zweieinhalb Wochen, ehe es am 18. August im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Rostock ernst wird. Nach zwei Testspielen innerhalb von nur 28 Stunden, wird der Coach die Belastung am Dienstag ein wenig zurückfahren. Den Nachmittag haben die VfB-Profis komplett frei.

Christian Gentner laboriert weiter an einer Knieverletzung

„Aber in den nächsten Tagen wird dann wieder Gas gegeben. Deswegen sind wir ja auch hier“, blickt der Trainer auf die verbleibenden zwei Tage in Grassau voraus.

Wann Kapitän Christian Gentner wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist weiter unklar. Der Routinier laboriert immer noch an einer Knieverletzung, die er sich vor zwei Wochen im Testspiel in Illertissen zugezogen hat.

Tayfun Korkut will nichts überstürzen und gibt seinem angeschlagenen Leitwolf die nötige Zeit, um wieder fit zu werden. „Da gehen wir sehr vorsichtig mit um, weil Christian sehr wichtig für uns ist.“ Hier gilt die Devise: Keine Experimente!