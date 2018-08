Trainingslager in Grassau Korkut zieht die Zügel an - Gentner zurück auf dem Platz

Gentner hatte sich vor zwei Wochen in einem Testspiel gegen Illertissen am Knie verletzt und musste deshalb in den letzten Tagen kürzer treten.

"Es ist einfach unglücklich gelaufen. Es geht ihm besser. Aber wir gehen sehr vorsichtig damit um", erklärte Trainer Korkut, "wir wissen, wie wichtig er ist und haben jetzt ja nicht die unbedingte Eile ihn auf den Platz zu bekommen, weil es am Wochenende losgeht.“

Auch Holger Badstuber (individuelle Trainingssteuerung) und Santiago Ascacibar (Adduktorenprobleme) drehten auf dem Nebenplatz ihre Runden.

Auf dem Hauptfeld ging es 75 Minuten ordentlich zur Sache. Steigerungsläufe, kernige Spielformen mit Eishockey-Toren garniert mit lautstarken Ansagen von Trainer Korkut, der es in den beiden verbleibenden Tagen in Grassau noch einmal wissen will.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen um 12.30 Uhr steht im Teamhotel eine Mannschaftsbesprechung auf dem Programm. Die nächste Einheit gibt es dann um 16.30 Uhr.