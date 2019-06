Transfergerücht Zenit-Interesse an VfB-Profi Santiago Ascacibar?

Stuttgart.

Vor einer Woche ist der VfB Stuttgart in die 2. Liga abgestiegen. Die Personalplanungen für die kommende Saison im Unterhaus laufen auf Hochtouren, da die Runde bereits Ende Juli startet. Neben den fixen Neuzugängen (Karazor, Klement, Klimowicz) stehen auch einige Abgänge im Raum. So soll der russische Meister Zenit St. Petersburg an Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar interessiert sein. Das berichtet der kicker in seiner Montagsausgabe und auch diverse Medien aus Russland.