Trapattoni, Klopp, Tuchel und Co. Die acht besten Trainer-Ausraster

Selbst Jupp Heynckes muss noch heute über die legendäre Wutrede von Giovanni Trapattoni schmunzeln. "Was erlauben Struuunz?", erinnerte der aktuelle Trainer des FC Bayern München dieser Tage an den Mann, der vor 20 Jahre für ein unvergessliches Stück Bundesliga-Geschichte sorgte.

Doch nicht nur Trapattoni ist bekannt für seine Ausraster. Trainerkollegen wie Jürgen Klopp, Bruno Labbadia oder Thomas Doll stehen ihm in Nichts nach. Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums gibt es nun die acht besten Trainer-Ausraster.

8. Platz: Thomas Doll

Thomas Doll war von 2007 bis 2008 Trainer von Borussia Dortmund. Da die Saison eher nüchtern verlief und er und seine Mannschaft in der Kritik standen, platzte ihm während der Pressekonferenz vor einem Auswärtsspiel in Frankfurt der Kragen.

7. Platz: Gertjan Verbeek

Der Übungsleiter des VfL Bochum war von 2015 bis 2017 Gertjan Verbeek. Der Niederländer war bekannt für sein temperamentvolles Auftreten und geigte einem Bild-Reporter bei einer Pressekonferenz gehörig die Meinung.

6. Platz: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel wird in den Medien oft als komplizierter und streitbarer Charakter beschrieben. Das hat zumindest den Vorteil, dass es mit Tuchel nie langweilig wird. Unter Beweis stellte er das in einer Trainingeinheit beim FSV Mainz 05, als er einen Spieler öffentlich zusammenfaltete.

5. Platz: Bruno Labaddia

Bruno Labbadia hatte seine erfolgreichste Zeit als Trainer beim VfB Stuttgart. Obwohl er 2013 mit dem VfB das DFB-Pokal-Finale erreichte und auch im europäischen Wettbewerb vertreten war, wurde Labbadia seine Zeit immer kritisch betrachtet. Nach einem 2:2 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, in dem er mit "Bruno raus"-Gesängen konfrontiert wurde, holte er zum Rundumschlag aus.

4. Platz: Rudi Völler

Rudi Völler kann viele Ausraster vorweisen, sowohl als Spieler, Trainer und auch als Manager. Für immer in Erinnerung wird aber sein Ausraster nach dem mageren 0:0 im EM-Quali Spiel gegen Island bleiben.

3. Platz: Jürgen Klopp

Seit Jürgen Klopp den FC Liverpool in England trainiert, merkt jeder Fußball-Fan: Es fehlt etwas in der Bundesliga. Seine Interviews und Pressekonferenzen waren immer äußerst unterhaltsam. Zudem galt er als einer der letzten "echten Typen" im Profifußball. Immer wieder fiel er aber durch Ausraster und unangebrachte Äußerungen auf. Seinen wohl bekanntesten Ausraster hatte Klopp im Vorrundenspiel der Champions League gegen den SSC Neapel, als er wutentbrannt auf den vierten Offiziellen los ging.

2. Platz: Thorsten Fink

Als Trainer vom Hamburger SV in den Jahren 2011 bis 2013 dürfte Thorsten Fink vermutlich vielen Fans noch ein Begriff sein. Bevor er im Februar 2018 entlassen wurde, trainierte er erfolgreich die Austria Wien in Österreich. Nachdem er im Mai 2017 ein Heimspiel gegen Red Bull Salzburg nach 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren hatte, griff er den ORF-Moderator Rainer Pariasek und den Experten Peter Hackmair frontal an - live im Fernsehen.

Platz 1: Giovanni Trapattoni

Der erste Platz geht, wie sollte es auch anders sein, an Giovanni Trapattoni. Im überfüllten Pressestüberl an der Säberner Straße zündete Trapattoni am 10. März 1998 sein dreieinhalbminütiges Sprüchefeuerwerk. Was wohl kaum einer wusste: Trapattoni ging akribisch vorbereitet mit acht Zetteln in die Abrechnung. Bei einem Kurzurlaub in Italien während des trainingsfreien Montags kam ihm laut eigener Aussage die Idee der legendären Wutrede.