Trashiger Trend Welcher Bundesligist hat den hässlichsten „Christmas Sweater“?

Der "Christmas Jumper Day"

Seit einigen Jahren ist dem Pulli in Großbritannien im Dezember sogar ein eigener Tag gewidmet: Am 15. Dezember ist der "Christmas Jumper Day". Was sich nach Klamauk anhört, hat durchaus einen ernsten Hintergrund - die Organisation "Save the Children" sammelt am "Tag der Weihnachtspullover" Spenden für notleidende Kinder. Auch der FC Arsenal spendet 20 Prozent seines Erlöses aus dem Weihnachtspulli-Verkauf.

Schon vor Jahren brachten etliche Premier-League-Klubs solche Modelle auf den Markt. Auch ein Großteil der Bundesligavereine zieht inzwischen alljährlich nach und flutet den Markt in der Vorweihnachtszeit mit kitschigen Weihnachtspullovern. Elf der 18 Bundesligisten haben auch in diesem Jahr ein aktuelles Modell im Angebot.

Doch welcher Bundesligaclub hat den hässlichsten „Christmas Sweater“ im Angebot? Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie und stimmen Sie anschließend für ihren Favoriten: