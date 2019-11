Trotz Beschwerden Plüderhäuser Schwan Sieglinde bekommt neuen Partner

Im Herbst vergangenen Jahres waren Sieglinde und ihr erster Partner Gustav von Schwäbisch Gmünd, wo sie 2014 anlässlich der Landesgartenschau ausgewildert worden waren, zum wiederholten Mal nach Plüderhausen ausgebüxt. Am Badesee wurde Gustav kurz darauf, vermutlich von einem Tier gerissen, tot aufgefunden. Seitdem wohnt Sieglinde bei Thomas Hurlebaus im Garten. „Alleine am See hätte sie keine Überlebenschance gehabt“, ist er sich sicher. Bei ihm habe sie ein gutes und sicheres Zuhause gefunden. Diese Meinung teilen nicht alle Plüderhäuser Bürger. Immer wieder gibt es im Ort Stimmen, die Sieglindes Haltung im Hühnerstall des Marktstandbetreibers kritisieren. Zuletzt, noch bevor der zweite Schwan eingezogen war, hat ein anonymer Kläger das Veterinäramt Backnang alarmiert. Dieses versucht nun zu klären, ob die mittlerweile zwei Schwäne artgerecht gehalten werden. „Das Veterinäramt ist noch an dem Thema dran“, heißt es von Seiten des Landratsamtes Rems-Murr. Eine klare Einschätzung könne dementsprechend noch nicht gegeben werden.

Schwanengehege soll noch größer werden

Bei ihrem ersten Besuch hätten die Veterinäramtsmitarbeiter nicht viel zu bemängeln gehabt, berichtet Hurlebaus. Sie hätten ihm einzig empfohlen, im Hühnergehege, wo Sieglinde als Single noch wohnte, eine Badegelegenheit einzurichten. Daraufhin hat der Plüderhäuser eine Sandkastenmuschel für Kinder in ein Planschbecken umfunktioniert.

Zugang zum Koi-Teich hat Sieglinde erst, seitdem der wiederum Gustav getaufte männliche Schwan im Oktober eingetroffen ist. Jetzt sei sie nicht mehr auf die Gesellschaft der Hühner angewiesen, mit denen sie sich laut Hurlebaus allerdings auch gut verstanden habe. Das Paar bewohnt jetzt einen etwa 1 mal 1,5 Meter großen mit Streu ausgelegten Holzkasten auf der Wiese neben dem Teich. Begrenzt wird ihr Zuhause auf einer Seite von einem großmaschigen, provisorischen Zaun. In diesem verfangen sich die Schwäne bei ihren Versuchen, in Richtung Hühnergehege zu gelangen, regelmäßig und können sich nur schwerlich wieder befreien. „Einen neuen Zaun mit Metallgittern, 1,50 Meter hoch, habe ich schon bestellt“, erklärt Hurlebaus, „damit das nicht mehr passiert.“ Geliefert werde der Zaun aber erst nach Weihnachten. Denn den Bereich zwischen Hühner- und Schwanengehege, der dann auch den Tieren zur Verfügung stehen soll, brauche er im Dezember während des Christbaumverkaufs noch als Lieferanten-Zufahrt.