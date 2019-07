Trotz Kritik nach Gerichtsurteil Schorndorfer Blitzer bleiben scharf

Das sagt der Hersteller

Auch die Firma Jenoptik sieht in einer von der Stadt angeforderten Stellungnahme keine Veranlassung, die Anlagen vom Typ Traffi-Star S350 abzuschalten, „die nachweislich zur Senkung von Unfallzahlen und damit einhergehenden Unfallopfern dienen“. In einer Pressemitteilung der Herstellerfirma heißt es weiter: „Wir halten das Urteil für nicht richtig. Es setzt ein schlechtes Zeichen für die Verkehrssicherheit in Deutschland. Die Messtechnik funktioniert zuverlässig und korrekt. Unser Messgerät Traffi-Star S350 erfüllt alle bestehenden gesetzlichen Regelungen für eichpflichtige Messgeräte nach dem Mess- und Eichgesetz sowie der Mess- und Eichverordnung.“

Noch im Juli, so Hemmerich weiter, werde die Firma der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) eine entsprechende Software-Änderung für die geforderten Rohmessdaten vorlegen. Diese Software könnte gegebenenfalls auch kurzfristig nachgerüstet werden. Hemmerich sieht also keine Veranlassung, die vier Geräte abzuschalten: „Wir werden sie weiterhin betreiben.“

Und die Blitzer sind auch äußerst lukrativ für die Stadt Schorndorf: Für das Jahr 2018 beliefen sich die Einnahmen des Traffi-Star-Blitzers in Fahrtrichtung Aalen auf 634 730,83 Euro und in Fahrtrichtung Stuttgart sogar auf 991 786,64 Euro, der Blitzer an der Göppinger Straße spülte im vergangenen Jahr immerhin 21 291,22 Euro in die Stadtkasse und der an der Schlichtener Straße 49 713,82 Euro.