Trotz Netflix & Co. Rudersberger Lochmann investiert weiter in Kinos

Heinz Lochmann, der Selfmade-Mann. Vom Konditor zum Kinomogul. Dabei ist er ein nicht zu unterschätzender Stratege.

Prophezeiungen über den Niedergang der Branche gibt es genug. Lochmann bietet ihnen die Stirn, und setzt dabei seinen Kopf klug ein. Nehmen wir den „Traumpalast“ in Leonberg. Der Standort war einst gut gewählt, nämlich an der Schnittstelle von drei Autobahnästen. Deshalb soll es hier geschehen: Ein neues Imax-Lichtspielhaus ist in der Mache, nach dem Standard des kanadischen Branchenführers der Brillanz. Heinz Lochmann zeigt uns in seinem Büro in Rudersberg das Exposé. Ein mächtiger Bau, der seinen Traumpalast nebendran wahrlich in den Schatten stellt. Zwei Laserprojektoren strahlen dann eine Leinwand an, halb so groß wie ein Fußballfeld! Fast 50 Meter breit und 26 Meter hoch.

Renovierung und Erweiterung in Schwäbisch Gmünd

In der zweiten Hälfte 2020 wird dies gigantische Licht angeknipst. Lochmann übersetzt den technischen Standard in eine einfache Sprache: „Man sieht viel mehr“, auch ohne 3-D. 2020, hofft der Stratege, ist im Westen Stuttgart endlich mal fertig gebaut mit den Autobahnen. Und die Kunden rollen an. Mann muss Visionen haben. Es handele sich um ein „Kino der Zukunft“.