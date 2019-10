Trotz neuer Gruppen Kita-Plätze in Korb bleiben knapp

36 neue Betreuungsplätze für Kinder von drei bis sechs Jahren hat die Gemeinde in den beiden Kinderhäusern an der Brucknerstraße geschaffen. Eine ganze Gruppe für 25 Kinder „Im Körble“, eine halbe für elf Kinder im benachbarten „Schau hinaus“, inklusive zusätzlichen Personals. Betrieb ist von 7.30 bis 13.30 Uhr, beziehungsweise von 7 bis 13 Uhr. Bei der Aufstockung, die erst im Frühjahr beschlossen wurde und mit Umbaumaßnahmen in beiden Häusern verbunden war, gab es für die Gemeinde keine Zeit zu verlieren. Denn der Druck ist hoch: Noch immer stehen rund 20 Familien auf der Warteliste für einen Kita-Platz in Korb.

Die Mitarbeiterinnen im Rathaus haben alle Hände voll zu tun

„Es ist was los in diesem Haus“, sangen die Kinder und ihre Erzieherinnen bei der Einweihungsfeier für die beiden neuen Gruppen auf die Melodie von Helene Fischers „Atemlos“. Das passt gut zur Situation in Korb – denn ein Kindermangel ist hier nicht auszumachen. Im Gegenteil: Die Mitarbeiterinnen im Rathaus haben alle Hände voll zu tun, Korber Kinder unterzubringen oder den Eltern wenigstens Alternativen aufzuzeigen – zum Beispiel in Absprache mit dem Tageselternverein, wie Kindergartenfachberaterin Petra Holub berichtet.

Die Rathausmitarbeiterin hatte vor gut einem Jahr alarmierende Zahlen präsentiert: Immer mehr Kinder leben in Korb, immer größer wird der Betreuungsbedarf, immer länger die Wartelisten mit Familien, die vertröstet werden müssen.