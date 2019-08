Trotz Sonnenbrands beim Trollinger Perfekter Wein-Jahrgang wartet auf die Lese im Rems-Murr-Kreis

Der Weinbauer Johannes Bauerle, der sowohl in Bad Cannstatt als auch in Fellbach seien Reben stehen hat, berichtet dagegen, dass die nächsten drei Wochen entscheidend sind. Wenn es zu viele Niederschläge gibt, könne dies zu Problemen führen. An den Hängen Bad Cannstatts verlor er durch Regen und vor allem Hagel fast 30 Prozent seines Ertrages. In Fellbach dagegen berichtet er eher von Sonnenbrand, vor allem beim sehr anfälligen Trollinger. Doch auch Johannes Bauerle erwartet einen normalen Erntebeginn Mitte September. Sein Fellbacher Betrieb zeigt, dass die Ernte davon abhängt, wo und in welchen Lagen angebaut wird.

Zudem spielt die Traubensorte eine Rolle: Jens Zimmerle aus Korb berichtet von einer Ertragsminderung vor allem beim Trollinger, der in unserer Gegend sehr beliebt ist und oft angebaut wird. 50 Prozent seien bei dieser Sorte aufgrund von Sonnenbrand bei ihm bereits verloren gegangen. Die Trollinger-Trauben seien bekannt dafür, dass sie Feuchtigkeit lieben und somit am wenigsten mit Hitze und Sonne klarkommen. Sie kriegen am schnellsten einen Sonnenbrand, während andere Weinsorten besser mit der starken Sonneneinstrahlung umgehen können. Diese anderen Trauben entwickeln sich dafür bei manchen Weingärtnern besonders gut.

Regen der letzten Tage habe geholfen

Wie die meisten Wengerter berichtet auch Daniel Kuhnle aus Weinstadt-Strümpfelbach, dass er sich zwar mit ein paar Problemen herumschlage. Doch die sind kompensierbar. Vor allem der Regen der letzten Tage habe geholfen. Manche Weingärtner fügen noch hinzu, dass dies eben die Natur sei.

Ottmar Escher aus Schwaikheim erklärt: „Sonnenbrand gab es früher schon, aber deutlich seltener.“ Durch ein spezielles Qualitätsoptimierungsverfahren, bei dem man mehrmals durch die Weinberge geht, um die Pflanzen zurückzuschneiden, habe er aber kaum Probleme wegen vertrockneten Trauben. Sie werden sowohl bei dem Zurückschneiden der Pflanzen einfach entfernt als auch nach dem Ernten auf dem Fließband, bevor die gesunden Trauben zu Saft gepresst werden. Auch Wasser und zu viel Regen stellt für ihn kein Problem dar, da dieses durch Humus gesteuert wird, so dass nicht zu viel an die Pflanze komme. Ottmar Escher erklärt zudem: „Wenn es Richtung Reife geht, macht die Sonne weniger etwas.“ Die Juli-Sonne sei „am schlimmsten“.

Sorgen bereitet ihm eher die Kirschessigfliege, die als Schädling einiges kaputtmachen kann. Er bekräftigt aber, dass ein sehr guter Württemberger Jahrgang erwartet wird. Dass die Ernte dieses Jahr wieder normal anfängt, sieht er ganz locker: So könnten die Wengerter wenigstens wieder vor der Lese in Urlaub fahren.