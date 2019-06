Trotz steigender Zahl im Land Darum gibt es keine Störche im Rems-Murr-Kreis

Viele Wiesen an der Rems und an allen anderen Bächen im Rems-Murr-Kreis sind seit Jahrzehnten trocken gelegt. Es gibt keine Sumpfwiesen, kaum naturbelassene, blüten- und artenreiche Landstücke mehr. Störche, die hier landen, müssen arg suchen, um ihren Hunger zu stillen.

Zwar schließt der Kreis im Rahmen des Kreispflegeprogramms mit Landwirten Verträge ab, in denen eine extensive Pflege von blütenreichen Mähwiesen, Magerrasen und Gehölzen vereinbart ist und gefördert wird. Das heißt: Die Landwirte sollen nicht mehr düngen und überhaupt so wenig wie möglich auf ihrem Gelände tun. Denn nur so kann sich die Artenvielfalt wieder erholen. Das Programm ist Teil der Landschaftspflegerichtlinie, die das wichtigste Instrument der Naturschutz-Förderung in Baden-Württemberg ist. In 2019 stehen dem Rems-Murr-Kreis 350 000 Euro zur Verfügung. Das sei „eine Rekordsumme“.

Der Kreis kann inzwischen stolz auf über 100 Hektar Flachland-Mähwiesen im Welzheimer Wald blicken, auf 135 Hektar von Landwirten mit Blühmischungen begrünte Brachefelder, auf zehn Hektar Blühflächen auf dem Schmidener Feld, die dem Rebhuhn zugute kommen sollen, auf 40 Hektar Biotope und so weiter.

Mehr Hilfe fürs Rebhuhn, das gefährdet ist

Doch keine dieser Maßnahmen widmet sich explizit dem Storch. Es ist zwar möglich, dass sich die großen Vögel im einen oder anderen wieder artenreich gewordenen Gebiet auch wohlfühlen können. Doch in den Naturschutzgebieten und den sogenannten „Flora-Fauna-Habitat“-Gebieten gehe es vor allem um Arten, die gefährdet seien. Wie das schon genannte Rebhuhn zum Beispiel. Oder der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, ein Schmetterling, der zukünftig bei Murrhardt sein passendes Biotop finden soll. Der Storch dagegen nehme, wie auch in der Naturschutzstrategie des Landes, keine große Rolle ein. Die Population steige ja – „nur eben nicht bei uns“.