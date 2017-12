Tübingen Betrügerbande aufgeflogen: Rund 200 Straftaten aufgeklärt

Sieben weitere Verdächtige waren bereits in den vergangenen Monaten zuerst in Reutlingen sowie später in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt festgenommen worden. Mit der Zerschlagung der Bande konnten rund 200 Straftaten aufgeklärt werden, hieß es weiter. Ihr Chef habe ein Täternetzwerk in ganz Deutschland gesteuert.

Den acht Männern im Alter zwischen 17 und 38 Jahren wird vorgeworfen, im Internet hochwertige Waren bestellt und dann über die Sendungsverfolgung den Paketzusteller abgepasst und die Ware in Empfang genommen zu haben, bevor sie an die von den Betrügern angegebenen Adresse ging. Mithilfe gefälschter oder manipulierter Pässe schlossen sie außerdem Handyverträge ab und gelangten so an die neuen Mobiltelefone, die zu den Verträgen gehörten. Die ergaunerte Ware holten sie mit falscher Identität auch in Postfilialen ab. Sie sollen einen Schaden von rund 100 000 Euro verursacht haben.